PM se reúne para traçar plano de segurança para o carnaval de Guarapari

10 de fevereiro de 2020

Na manhã de hoje (10), representantes da Prefeitura de Guarapari e dos blocos de carnaval de rua do município se reuniram com a Polícia Militar, no auditório do 10º batalhão. O objetivo do encontro foi tratar de assuntos pertinentes ao período do Carnaval, que ocorrerá do dia 21 a 25 de fevereiro.

Participaram do encontro a Secretária Adjunta de Turismo Erika de Carvalho, o Secretário de Postura Luiz Carlos Cardozo Filho, o Capitão Rodrigo Lourencini Palaoro, bem como representantes dos blocos de carnaval de rua.

O Capitão Lourencini, organizador da reunião, ouviu atentamente as demandas e esclareceu que a Polícia Militar não medirá esforços para que além da alegria, a segurança, seja também uma marca no Carnaval de Guarapari. Ele pontuou ainda a importância da parceria com demais órgãos, e citou ainda que os blocos de rua devem se organizar para cumprir as orientações de segurança. “Dessa forma, tudo irá transcorrer com tranquilidade, sem causar nenhum tipo de transtorno ao morador e/ou turista de Guarapari” – reiterou o Capitão.

A Secretária Érica ressaltou que, a intenção da Prefeitura é realizar um carnaval familiar no município, assim destaca a importância dos blocos de rua findarem suas atividades mais cedo.