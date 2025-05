Podcast “A Hora da Música” chega a sua terceira temporada

today14 de maio de 2025 remove_red_eye40

A segunda temporada, em 2024, entrevistou 24 artistas e teve, só no YouTube, mais de 80 mil visualizações

Mais uma vez os holofotes vão iluminar a rica e diversa música capixaba. Capitaneado pelo músico, multi-instrumentista e compositor Jura Fernandes, a terceira edição do Podcast “A Hora da Música” estreia no dia 27 de maio, terça, no YouTube e Spotify, com a proposta de abrir espaço para novos artistas, compositores e para a geração que fez história no Espírito Santo.

A partir da estreia, o programa online vai veicular uma entrevista por semana, durante seis meses, sempre às terças e às 09 horas. O foco é contar a história com profundidade de personagens promissores e consagrados das terras capixabas, de modo a oferecer entretenimento, amplitude cultural e interação com os fãs de música. O projeto é patrocinado pela prefeitura de Vitória, por meio da Lei Rubem Braga.

Os primeiros nomes da temporada já foram confirmados: o “A Hora da Música” vai conversar com André Prando, Potiguara Menezes, Wilbatuques, Flávio Marão (Projeto Feijoada), Bella Mattar, Trio Havengar, Bárbara Greco, Izar e Bella Nogueira.

Além do papo sobre a carreira de cada convidado, é claro que os episódios vão contar com uma palhinha dos artistas, sempre numa dobradinha espontânea com o apresentador, Jura Fernandes.

“Eu fico muito animado com as estreias do ‘A Hora da Música’. É sempre um privilégio conhecer e entregar ao público a trajetória de luta e inspiração dos nossos entrevistados. Tenho certeza que o público vai se divertir e se impressionar com a riqueza da nossa cultura”, promete Jura.

O podcast “A Hora da Música” é um projeto que valoriza a acessibilidade e, em todos os vídeos publicados no YouTube, o programa vai contar com intérprete de libras.

A segunda temporada do “A Hora da Música”, em 2024, entrevistou 24 artistas e teve, só no YouTube, mais de 80 mil visualizações.

Sobre Jura Fernandes

Natural de São José dos Campos e capixaba de alma, Jura Fernandes mantém, desde 1995, relação espiritual e sonora com o Congo e a Barra do Jucu. E é um dos fundadores da banda Casaca. Apesar de ter a guitarra como principal instrumento, os elementos percussivos sempre influenciaram seu som.

Jura tem em seu currículo participação em 14 discos, dos quais quatro são do Casaca – “Casaca”, “Na Estrada”, “Ilha” e “No Tambor, na Casaca e na Guitarra”. Também gravou, entre outros, trabalhos autorais como o “Jura Que É Forró” e o “Special Gig”, e tocou as guitarras no álbum do Bloco Surpresa, do Carnaval de 2013; além de ter produzido e tocado guitarra no novo álbum do Forró Bemtivi, “Pra Balançar, Pra Botar Quente”.

Em 2023, Jura Fernandes lançou o livro de musicalização infantil “O Som da História”, ferramenta educacional para mães e professores que tem rodado as escolas e universidades do Espírito Santo. Fez mais em 2024: revelou o disco completo do livro, com 11 canções infantis, bem como o clipe “Pé de Moleque”, ao lado de Jefinho Faraó e Barol Beats.

Ainda no primeiro semestre deste ano, Jura Fernandes vai lançar seu terceiro disco autoral.

O multi-instrumentista já se apresentou por dois anos na França, como guitarrista e cavaquinista, em casas de show renomadas mundialmente, a exemplo da “Blue Note”. Durante a carreira, teve participações em canais como a MTV e programas como o de Serginho Groisman.

Serviço

Podcast A Hora da Música estreia terceira temporada

Idealização: Jura Fernandes

Patrocínio: Prefeitura de Vitória, pela Lei Rubem Braga

Quando: 27 de maio, com duração de seis meses e um programa por semana

Horário: sempre às 09 horas

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBrVncAafw9PuigQf-bQBaA

Spotify: https://open.spotify.com/show/3N4jK0xfrNPvl5nzBFcNzs

Redes sociais: https://www.instagram.com/ahoradamusica/