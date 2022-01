Polícia Militar apreende drogas em Anchieta

8 de janeiro de 2022

Na última quinta-feira (06), policiais militares da Equipe K9 da Força Tática da 10ª Companhia Independente, com o apoio de agentes do Serviço de Inteligência (P/2) da unidade, apreenderam grande quantidade de drogas em Anchieta.



Durante patrulhamento tático motorizado no bairro Mãe-Bá, os policiais desembarcaram para verificar um local onde havia diversas denúncias de tráfico de entorpecentes. No local, com a utilização do cão farejador “Mago”, foram localizados e apreendidos 24 tabletes de maconha totalizando aproximadamente 13 kg de entorpecentes, além de 12 buchas de maconha, 18 pinos de cocaína e 02 balanças de precisão e farto material para embalo.



Todo material apreendido foi apresentado na delegacia de plantão.