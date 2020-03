Policiais do 10º BPM participam de encontro de instrutores do PROERD

Na última quinta-feira (12) seis policiais militares do 10º Batalhão participaram do 7º Encontro de Instrutores do Proerd, ocorrido na sede da Aspomires, em Vitória. O encontro teve como objetivo atualizar os instrutores quanto aos trâmites burocráticos, como envio de relatórios pertinentes ao programa, bem como motivar os instrutores que estão na ativa.

“A motivação e atualização de informações é algo essencial para um Policial-Proerd, pois na atuação no meio escolar, no contato com alunos, pais e professores, este quesito será um condicionante no comprometimento com o programa – afirmou o 1º Sargento Maia, instrutor atuante do Proerd em Guarapari há 16 anos.

No município cinco escolas serão contempladas neste primeiro semestre. Aproximadamente 460 alunos receberão as lições do Programa, ministradas pelo Policial Militar. A previsão de formatura é em junho, na semana de comemoração alusiva ao aniversário do 10º Batalhão.