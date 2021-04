População pode ajudar | Rede Extrabom inicia campanha de doação de cestas básicas para movimento social “ES Solidário”

Nesta sexta-feira, a empresa doou cerca de 10 toneladas de alimentos

Em mais uma ação social de ajuda à população capixaba que enfrenta dificuldades para garantir o sustento de suas famílias durante pandemia, a Rede Extrabom acaba de lançar uma nova campanha para alavancar a adesão da sociedade ao projeto “Troco Solidário”. Desta vez, o programa terá como beneficiário o movimento social “ES Solidário”, responsável pela distribuição de cestas básicas a comunidades carentes.

Para incentivar a participação dos clientes, as doações realizadas pelo público em abril valerão em dobro. A cada arredondamento (o troco final) destinado, a Rede Extrabom irá doar a mesma quantia, impulsionando ainda mais a arrecadação. Os capixabas poderão fazer a doação do troco em qualquer supermercado Extrabom localizado na Grande Vitória, incluindo Guarapari, além de São Mateus e Colatina.

O Troco Solidário é um gesto bem simples e que não toma tempo do consumidor. Ao adquirir produtos em uma das lojas da bandeira Extrabom, o cliente terá sempre a oportunidade de arredondar os centavos de sua compra (em dinheiro) para cima até o próximo número cheio. Assim, R$ 37,50, por exemplo, viram R$ 38,00. Estes R$ 0,50 (centavos) arrecadados serão destinados para a compra de cestas básicas.

Durante o mês de março, o “Troco Solidário” foi responsável pela arrecadação da quantia de R$ 33. 544,68. Todo valor doado, por meio do arredondamento voluntário do troco, foi revertido para a aquisição de 680 cestas básicas, totalizando cerca de 10 toneladas de alimentos. A entrega ocorreu nesta sexta-feira (09), marcando o início da parceria com o movimento ES Solidário. A meta é ampliar este montante em abril com a participação de um número maior de doadores sensibilizados com a iniciativa social e com incremento dos recursos aplicados pelo Extrabom.

De acordo com o presidente da Rede Extrabom, Luiz Coutinho, o momento atual exige esforços de todos os setores da sociedade para atenuar o sofrimento de centenas de famílias capixabas que perderam emprego ou tiveram sua renda drasticamente reduzida por conta do isolamento e distanciamento social. “Decidimos buscar o movimento “ES Solidário” para ampliar a nossa contribuição social, permitindo a destinação de cestas básicas adquiridas por meio do Troco Solidário (doado pelo público). Neste mês de abril, a Rede Extrabom também empregará recursos próprios na campanha, dobrando cada doação realizada pelo consumidor durante as compras”.