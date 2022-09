PORNOGRAFIA INFANTIL | Justiça aceita denúncia contra ator José Dumont

Ator é acusado de possuir material contendo pornografia infantil

A juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (Veca), aceitou nesta sexta-feira (23) denúncia do Ministério Público contra o ator José Dumont, acusado de adquirir, possuir e armazenar em seu computador e em seu telefone celular fotografias e vídeos contendo cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes de diversas idades.

Dumont foi preso em flagrante no último dia 15 e teve a prisão convertida em preventiva após passar por audiência de custódia. Segundo nota divulgada pela polícia após a prisão, as investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima começaram após uma câmera de segurança do condomínio em que o ator mora flagrarem Dumont cometendo abuso contra um garoto de 12 anos, com beijos na boca e carícias íntimas.

O garoto seria fã de Dumont, que teria oferecido ajuda financeira e presentes ao menor. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram, na casa do ator, um computador pessoal e um telefone celular com imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças.

Com 40 anos de carreira, José Dumont ficou conhecido por atuar em dezenas de peças, filmes, séries e novelas como Morte e Vida Severina, Memórias do Cárcere, A Hora da Estrela, Kenoma, Narradores de Javé, Pantanal, Terra Nostra, América e Velho Chico. Em nota divulgada no dia da prisão, a rede Globo informou que o ator foi demitido do elenco da novela Todas as Flores, com estreia marcada para outubro no aplicativo de conteúdo sob demanda da emissora.

“O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela Todas as Flores, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”.

fonte Agência Brasil