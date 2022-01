Praia de Castelhanos, em Anchieta: nova orla já tem banheiros em funcionamento

O verão 2022 chegou e o balneário de Castelhanos, em Anchieta, conta com uma nova orla. Os novos banheiros públicos foram entregues no início deste mês, mas as obras seguem ainda com algumas pequenas intervenções. A inauguração deve ocorrer nos próximos dias.

As mudanças já estão garantindo acessibilidade e encantando moradores e turistas. É o caso da enfermeira de Belo Horizonte, Millena Souza Monjardim, que elogiou as melhorias da praia que frequenta com a família há cerca de 10 anos. “Fiquei encantada com o novo visual, a acessibilidade, os banheiros e os novos quiosques. A praia ficou ainda mais linda e pode ser considerada uma das melhores do Espírito Santo”, avalia a mineira.

Conforme a secretaria municipal de Infraestrutura, os serviços estão na reta final e faltam pequenos detalhes para serem concluídos e a obra inaugurada. O balneário já conta com modernos quiosques que já estão funcionando desde o verão passado, pavimentação da Avenida Beira Mar, seis banheiros, ciclovia e seis chuveiros ao longo da orla.



A obra de urbanização de um dos balneários mais famosos do Estado, incluiu também a ampliação do calçadão, que passou a ter 770 metros, a pavimentação e drenagem da Avenida Beira Mar. Com a revitalização, a praia ganhou a ampliação da faixa de areia.



Estão sendo investidos R$ 4.854.238,83 na orla por meio de um convênio celebrado entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado. A Empresa responsável pela execução dos serviços é a RR Costa Construções.