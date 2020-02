Praias de Anchieta entre as melhores para curtir com as crianças, segundo A Gazeta

O portal de notícias capixabas, A Gazeta, apontou que Anchieta conta com duas excelentes praias para curtir com as crianças. Boca da Baleia e Castelhanos, segundo a opinião do site, estão entre as seis melhores praias capixabas para se divertir com crianças, em virtude de águas calmas, ondas fracas, beleza e tranquilidade.

As férias escolares chegaram praticamente ao fim, mas o calor ainda irá predominar no Estado por muitos dias, segundo a previsão mais recente do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). E nada melhor para se refrescar nesses dias quentes é curtir uma praia, e com crianças, o ideal é que elas sejam tranquilas e não ofereçam perigo, como as apontadas pelo portal.

Além da Boca da Baleia e Castelhanos, em Anchieta, o site identificou também como ideal para curtir com as crianças, Três Praias, em Guarapari; Manguinhos, na Serra; Mar Azul, Aracruz e Praia da Costa, em Vila Velha.

Boca da Baleia

Mar calmo, cercada de árvores e fica localizada entre a Praia Central e Castelhanos. A praia tem uma boa faixa de areia, possui água transparente e é ideal para se divertir com os pequenos.

Castelhanos

A praia possui ‘pocinhas’ durante a maré baixa, formada pela presença de recifes. As piscinas naturais de água morna são atrativos para as crianças, que se encantam com a quantidade de peixes e outros organismos marinhos que vivem no local. No local há quiosques, calçadão e chuveiros para os banhistas.

Por Dirceu Cetto

Foto: Divulgação e Luciano Secchin

Praia dos Castelhanos.