Prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, visita e inspeciona obras

today2 de fevereiro de 2022 remove_red_eye47

No final de janeiro o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, destinou parte de sua agenda para visitar e conferir os trabalhos de diversas obras e serviços executados em comunidades da sede e do interior. O objetivo foi acompanhar a evolução das obras e inspecionar a qualidade do material empregado.

Na sede municipal visitou as obras finais de revitalização da orla de Castelhanos, o início das obras de drenagem e pavimentação no bairro Guanabara e o andamento da reurbanização da Praia Costa Azul, em Iriri.

Já no interior acompanhou os trabalhos de melhoria nas estradas rurais das comunidades do Vale do Corindiba e reparos no sistema de iluminação pública de diversas localidades. Também visitou as obras de pavimentação rural nas comunidades de Arerá e Belo Horizonte.



Petri disse que é um dos seus compromissos fiscalizar as obras públicas. “Estamos sempre acompanhando a evolução das obras e conferindo a qualidade do serviço. O investimento é do município e como representante tenho que verificar se os nossos recursos estão sendo bem empregados”, disse.



O prefeito aproveita ainda para visitar famílias e conversar com moradores durante suas passagens pelas comunidades.