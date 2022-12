Prefeito de Itapemirim repassa segunda parcela para Hospital Menino Jesus

O prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio da Rocha Sales, repassou a segunda parcela que faltava para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava.

Em uma reunião com funcionários da instituição e a direção da Santa Casa, que administra o hospital, Dr. Antônio anunciou que efetuou o repasse de R$ 1.500.000,00 no último dia 22. E como prometido durante esse encontro, dia 29 foi depositado o restante: R$ 1.500.000,00, totalizando R$ 3 milhões no mês de dezembro.

Após muitos desafios na área da saúde nos últimos meses, o município fechou o ano em dia com o Hospital Menino Jesus.

“E para 2023 a expectativa é de dias mais prósperos para a saúde de Itapemirim, em especial para o hospital, que já tem R$ 4 milhões de emenda garantida para o próximo ano”, garantiu o secretário municipal de Saúde, Joseli Marquezini.