Prefeito Gedson Paulino aumenta repasse para o Hospital de Iconha

13 de fevereiro de 2021

A Prefeitura de Iconha reforçou o repasse financeiro ao Hospital Danilo Monteiro de Castro com o convênio de lei autorizativa da câmara de vereadores, para o atendimento de emergência da população ambulatorial e hospitalar aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo do repasse é para custeio dos serviços de atendimento médico hospitalar, urgência e emergência, visando garantir o acesso, atendimento e atenção integral aos munícipes.

Com o aumento, o município passará a investir R$ 185 mil mensais, R$ 40 mil a mais do que os R$ 145 mil que eram repassados anteriormente.

O Prefeito Gedson Paulino ressaltou sobre a importância do repasse e do atendimento do Hospital para com a população. “Estamos renovando agora com um reajuste substancial, investindo na reestruturação da saúde de nossa cidade. O nosso desejo é sempre ajudar o Hospital de Iconha, porque ele presta serviços para a população com relação ao Pronto Socorro e nós, enquanto Prefeitura, temos que dar nossa contrapartida”, relatou.