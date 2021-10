Prefeitura convoca famílias para receber o novo cartão Serra Social

26 de outubro de 2021

A Secretaria de Assistência Social da Serra está convocando as famílias já beneficiárias para receberem o novo cartão Serra Social. A entrega ocorrerá entre os dias 26 a 29 de outubro de 2021, no estacionamento do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 9 às 17h.

Fique atento! A entrega será feita por ordem alfabética dos nomes dos beneficiários, afim de evitar aglomerações e otimizar o fluxo de entregas.

Confira o cronograma abaixo

26/10 – De A a D

27/10 – De E a K

28/10 – De L a M

29/10 – De N a Z



O cartão fornece um benefício para famílias em situação de vulnerabilidade social, inseridas no Cadastro Único, no valor de R$ 1.848, distribuídos em 12 parcelas de R$ 154, dentro dos critérios estabelecidos em lei.



A troca de cartões acontecerá devido à mudança do prestador de serviços.