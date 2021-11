Prefeitura da Serra abre ponto de testagem de livre demanda para Covid-19

24 de novembro de 2021

Visando ampliar ainda mais a oferta de serviços de saúde para as famílias serranas, a Prefeitura da Serra acaba de abrir seu primeiro ponto de testagem de livre demanda para a Covid-19 no Laboratório Central do Município, localizado em anexo ao Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames) e à Maternidade de Carapina, em Jardim Limoeiro.



O serviço é porta aberta, disponível de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, para a população em geral. Para acessar, é necessário levar o documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS. Não há necessidade de encaminhamento médico.

A análise do material será realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES), em Bento Ferreira, Vitória.

O resultado sai em até 48 horas. Para obter o resultado, o munícipe pode acessar o site do Governo Estadual, através do acessocidadao.es.gov.br/Conta/Entrar). Caso ainda não tenha cadastro, basta fazer o autocadastro no campo “criar uma conta”, localizado na parte inferior da página. Posteriormente, no ícone de serviços da saúde, ele terá acesso ao resultado do exame.

O Estado também envia um SMS com o resultado do exame, para o número cadastrado na solicitação de exame.

Mais informações sobre o serviço pelo (27) 3338-6745.