Prefeitura da Serra abre processo seletivo com salário de até R$ 3.136,28

today14 de novembro de 2022 remove_red_eye61

A Prefeitura da Serra abre, na próxima quarta-feira (16), Processo Seletivo Simplificado para os cargos de fonoaudiólogo, técnico em enfermagem, enfermeiro e farmacêutico (edital 110/2022). As vagas são para formação de cadastro de reserva.

As inscrições, exclusivamente on-line, deverão ser realizadas do meio-dia da quarta-feira às 14 horas de 21 de novembro, pelo site da prefeitura.

Os resultados parcial e do recurso sairão dia 22 de novembro, às 16 horas, e o final em 24 de novembro. As vagas são para cumprir carga horária de 30 horas semanais.

Para o cargo de técnico de enfermagem, o salário base é de R$ 1.515,00, já contando com a insalubridade; além do auxílio-alimentação de R$ 525,00.

Já para o de fonoaudiólogo, o salário base é de R$ 3.136,28, já contando com a insalubridade; além do auxílio-alimentação de R$ 525,00.

Para o cargo de farmacêutico, o salário base é de R$ 3.136,28, já contando com a insalubridade; além do auxílio-alimentação de R$ 525,00. E, de enfermeiro, o salário base é de R$ 3.136,28, já contando com a insalubridade; além do auxílio-alimentação de R$ 525,00.

Confira o edital