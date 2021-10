Prefeitura da Serra abre Processo Seletivo para clínico e especialistas ​

today18 de outubro de 2021 remove_red_eye41

Nada como o Dia do Médico para a Prefeitura da Serra anunciar a abertura de Processo Seletivo Simplificado, nesta segunda (18), para cadastro de reserva. Há vagas para clínicos-gerais e 16 especialidades, que vão atuar no Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames) e no Setor de Controle e Avaliação da Serra.

Entre as oportunidades para especialistas estão: Alergista, Cardiologia, Dermatologia, Radiologia, Gastroenterologia, Ginecologia/obstetrícia, Infectologia, Nefrologia, Neurologia, Neurologia (infantil), Proctologia, Pneumologia, Psiquiatria, Psiquiatria (infantil), Reumatologia e Urologia.

As vagas são para carga horária de 20 horas, com salário de R$ 3.394,46, mais auxílio alimentação de R$ 350. As regras detalhadas do processo seletivo estão disponíveis no site da prefeitura. A contratação é de um ano, podendo ser prorrogada por mais um.

Prazo da inscrição: de 18 de outubro de 2021 até às 12 horas de 21 de outubro. O resultado será divulgado no site da Prefeitura da Serra e no Diário Oficial do Espírito Santo no dia 26 de outubro.

Psicólogo e Assistente Social

Nesta segunda (18), a Secretaria de Saúde da Serra também abre Processo Seletivo Simplificado, para formação de cadastro de reserva, para os cargos de Assistente Social e Psicólogo, para atendimento adulto e infantil.

A carga horária é de 30 horas, com salário de R$ 2.964,07, mais auxílio alimentação de R$ 350. As regras detalhadas do processo seletivo estão disponíveis no site da prefeitura.

Para esses cargos, o prazo de inscrição é diferente. Fiquem atentos: de 18 de outubro até às 12 horas de 20 de outubro. O resultado será divulgado no site da Prefeitura da Serra e no Diário Oficial do Espírito Santo no dia 25 de outubro.

Edital Assistente Social e Psicólogo

Edital Médicos