Prefeitura da Serra apresenta projeto para conceder abono ao servidor

today27 de outubro de 2021 remove_red_eye32

Em solenidade de comemoração ao Dia do Servidor Público, realizada nesta quarta-feira (27) na sede do executivo municipal, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, assinou o projeto de lei que institui o abono anual para os servidores municipais. A medida será agora encaminhada para a Câmara Municipal.

De acordo com o projeto, o servidor que não possuir faltas injustificadas no período de 12 meses poderá tirar até seis folgas remuneradas por ano, respeitando o limite de um abono por mês.

A finalidade do projeto de lei é promover a valorização dos servidores e estimular o atendimento ainda mais comprometido, com intuito de servir a população da melhor maneira possível.



Além disso, há uma expectativa de que se tenha uma redução no absenteísmo, haja vista que o presente projeto de lei promoverá um incentivo à assiduidade dos servidores.



Durante a solenidade desta quarta, que contou com a presença do vice-prefeito Thiago Carreiro, além de secretários, servidores e da ex-deputada federal Sueli Vidigal, o prefeito Sérgio Vidigal destacou que valorizar o servidor é um dos objetivos da gestão. “É um trabalhador diferenciado. Ele não tem um único patrão. Nós somos todos funcionários dos munícipes e temos que prestar serviço para a população. Tenho dito que o nosso desafio é valorizar, qualificar e capacitar o servidor da Serra”, disse.



Vice-prefeito, Thiago Carreiro, reforçou a mensagem de valorização dos servidores. “São seres humanos que levam a sério o servir, a missão de fazer a melhor administração possível. Em uma empresa privada, o esforço visa o lucro. Aqui na prefeitura nosso trabalho resulta em uma vida melhor para as pessoas”, afirmou.



A secretária de Administração e Recursos Humanos da Serra, Dayse Lemos, agradeceu os servidores pelo grande esforço em prol do melhor para a cidade. “Existe uma campanha muito infeliz e desumana que está caminhando pelo Brasil de depreciação do servidor público. Nós não podemos permitir que isto avance. Isto não é verdade e é injusto com todos nós. Na minha longa caminhada, eu sempre me deparei com servidores públicos competentes, sérios, dedicados e comprometidos com a coisa pública. Aqui na Serra não é diferente. Nosso objetivo é criar um ambiente colaborativo, solidário e criativo”, contou.



Representando os servidores, Ruth Lea Correia da Silva, auxiliar de secretaria na Divisão de Recrutamento e Seleção, afirmou que é um privilégio servir a população. “Sempre agradeço pela oportunidade de trabalhar aqui. Ingressei em 2010, após concurso, e gostaria muito de agradecer o prefeito por garantir nossa efetivação. Todos os dias peço para ser uma ótima servidora, o que não falta é dedicação”, pontuou.



Homenagens

Além da assinatura do projeto que cria o abono na Serra, os servidores foram recepcionados por apresentações musicais de pratas da casa e também da Guarda Municipal. Também houve aula de ginástica laboral.