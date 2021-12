Serra contrata pediatras, ginecologistas e generalistas para atender à população

Visando ampliar a oferta de atendimento à saúde das famílias serranas, a Prefeitura da Serra reforçou seu elenco de médicos com a contratação de 36 novos profissionais, entre generalistas, ginecologistas e pediatras. Trata-se de uma ação emergencial para suprir uma demanda imediata.

Considerando as horas contratadas, que variam de acordo com a especialidade, a saúde da Serra elaborou um cronograma de atendimento de pediatria e ginecologia, pelo menos uma vez por semana, nas Unidades de Saúde que não têm esses especialistas em seu quadro.

Quanto aos generalistas, esses profissionais chegam para atender à demanda de férias e atestados dos médicos que estão nas Equipes de Saúde da Família (ESF) e nas equipes de Atenção Primária de Saúde (APS).



O novo contrato conta com 20 generalistas, cuja carga horária é de oito horas diárias. Quanto aos ginecologistas, são quatro, para trabalhar 80 horas semanais. Os pediatras são 12, com 240 horas trabalhadas por semana.



Em paralelo a essa contratação emergencial, o município tem aberto processos seletivos simplificados para recompor suas equipes. No entanto, está tendo pouca adesão dos profissionais.



Hoje, o corpo efetivo de especialistas conta com 14 ginecologistas, em 13 Unidades de Saúde. Eles estão lotados nas Unidades Regionais de Saúde: Boa Vista, Feu Rosa, Jacaraípe, Novo Horizonte, Serra Dourada; além das Unidades Básicas de Saúde: Campinho da Serra, Barcelona, Jardim Tropical, Nova Carapina II, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras e Taquara I e II.



O município também conta com 14 pediatras, distribuídos em 13 Unidades de Saúde: Boa Vista, Feu Rosa, Novo Horizonte, Serra Sede, Bairro de Fátima, Barcelona, Chácara Parreiral, José de Anchieta, Oceania, Parque Residencial Laranjeiras, Taquara I e II e Vila Nova de Colares.



O acesso é porta aberta, mediante Regulação de Vagas Municipal.



Qualquer unidade enxerga a vaga. Quer saber como acontece? O profissional da Unidade de Saúde que dá o primeiro atendimento ao paciente preenche um formulário com a indicação para o médico especialista. Quando o pediatra ou o ginecologista recebe o paciente, que foi agendado, já está o histórico médico, acelerando o atendimento.



Esse processo não impede que esses profissionais atendam às novas demandas de urgência, sobretudo no caso de agenda liberada. A saúde da Serra reforça que os atendimentos de pré-natal de baixo risco e a puericultura são realizados pelos profissionais das ESF e APS, seja médico ou enfermeiro.



