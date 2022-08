Prefeitura da Serra promove leilão com mais de 18 mil itens dia 01 de setembro

Fogões, cadeiras, luminárias, micro-ondas, aparelhos de som, geladeiras, CPUs, computadores, mesas, televisores e outros milhares de objetos vão a leilão no início de setembro pela Prefeitura da Serra. São itens sucateados e que já são inservíveis. O valor mínimo dos 36 lotes é de R$ 312 mil.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sead), são ao todo 36 lotes e aproximadamente 18.784 itens selecionados para o leilão, que será realizado no dia 1º de setembro, às 10 horas, pelo leiloeiro Alexandre Buaiz Neto, credenciado pela prefeitura. Será de forma exclusivamente online, através do site: www.buaizleiloes.com.br.

O edital do leilão foi publicado nesta quinta-feira (18) no Diário Municipal. Os interessados podem verificar todos os itens e as fotos no site do leiloeiro: www.buaizleiloes.com.br.

Os objetos estão em dois galpões da prefeitura, um no bairro Civit II e outro em Valparaíso.

Quem quiser analisar as peças, pode se deslocar aos depósitos e fazer visitas a partir do dia 19 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e de 13h às 17 horas, sem necessidade de agendamento prévio. As visitas terminam no dia 31 de agosto.

A secretária de Administração e Recursos Humanos da Serra, Dayse Maria Oslegher Lemos, explica que todos os objetos levados a leilão já cumpriram sua vida útil e só entraram na lista porque foram considerados inservíveis.

“Fizemos um grande esforço para recolher os materiais que não tinham mais utilidade nem conserto. Estavam nas escolas, nos Cras, em outros equipamentos e até nas secretarias municipais. A vida útil se exauriu e a única alternativa é ir à leilão. Um exemplo claro disso são as luminárias, que a prefeitura trocou pelas de LED, mais modernas e econômicas, e as antigas agora não têm mais serventia”, explicou.

A secretária adianta que há muitos outros bens inservíveis e a Prefeitura da Serra já prevê realizar mais um leilão até o final do ano. Dayse também detalhou a destinação dos valores que serão arrecadados com a venda dos lotes.

“Aferimos um valor de venda e, com o leilão, vamos reverter tudo para os cofres públicos, principalmente para aplicação em investimento. Os valores obtidos com os itens atrelados à saúde e educação vão para essas áreas, mas os demais podem ser aplicados de acordo com a avaliação do executivo municipal”, disse.

Onde estão os itens dos lotes:

LOTES 01 a 21

Local: Depósito em Valparaíso.

Endereço: Rua Piúma, 320, Valparaíso.

Data de visitação: 19 de agosto, 22 a 26 de agosto e de 29 a 31 de agosto.

Horários de visitação: 8h às 12h e de 13h às 17h.

Não é preciso agendar a visita

LOTES 22 a 36

Local: Depósito em Civit II.

Endereço: Rua 3B, Lote 23, Quadra 4, Bairro Civit II, Serra.

Data de visitação: 19 de agosto, 22 a 26 de agosto e de 29 a 31 de agosto.

Horários de visitação: 8h às 12h e de 13h às 17h.

Não é preciso agendar a visita.

Veja em anexo a descrição dos lotes.

