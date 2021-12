Prefeitura da Serra tem maior índice de transparência do estado

today2 de dezembro de 2021 remove_red_eye52

A prefeitura da Serra, de acordo com levantamento do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), atingiu o índice de 90,07% de transparência em seus dados. É o maior número entre todas as instituições públicas do Estado; prefeituras, câmaras, governo, Assembleia Legislativa, Tribunais e Ministério Público.

O levantamento, que inclui os 120 primeiros dias da gestão da Prefeitura da Serra (outubro de 2020 a abril de 2021), avalia a divulgação de dados de gestão fiscal, serviços ao usuário, informações de licitações e contratos, despesas e receitas, pessoal e outros.

Ainda segundo com o Tribunal de Contas, o resultado apurado é um diagnóstico a partir do qual é possível identificar a transparência nas instituições.



De acordo com o Controlador Geral da Serra, Victor Leite, “a transparência na gestão pública é um importante mecanismo de controle social, uma vez que possibilita ao cidadão verificar como os recursos públicos estão sendo utilizados”, afirmou.



No âmbito municipal foram divulgadas a evolução da transparência de cada prefeitura, bem como sua classificação em relação ao grau geral de atendimento.



A avaliação da Serra recebeu a nota de 90,07%, saltando de oitava colocada em 2017 com nota 85,40%, para a primeira colocação dentre os municípios do Estado do ES.



“Promover o acesso à informação e investir na ampla divulgação e transparência faz com que a Administração Pública reduza as demandas nos canais de transparência passiva, minimizando o trabalho e os custos de processamento e gerenciamento dos pedidos de acesso à informação. A avaliação do TCEES coloca a Serra em um patamar de destaque ao atingir a primeira colocação, mas nos traz em mente que ainda precisamos melhorar as nossas ferramentas e informações aos usuários”, avaliou o Controlador.



Para melhorar ainda mais os índices, a Prefeitura seguirá investindo em transparência. “No âmbito de nossa municipalidade, identificamos algumas melhorias e necessidade de ampliação de algumas informações já disponíveis e que estão sendo promovidas pela nossa subsecretaria de Transparência. Uma delas é a própria Carta de Serviços, que passou por uma modificação considerável em termos de ferramenta visual e acesso pelo usuário nesse segundo semestre, ou seja, posteriormente a essa avaliação” revelou Victor Leite.