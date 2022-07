Prefeitura da Serra vai ofertar refeição para alunos da rede nas férias

today12 de julho de 2022 remove_red_eye27

A Prefeitura da Serra vai abrir as escolas durante o recesso de julho para ofertar alimentação aos alunos da rede durante o período de recesso.

A ação vai acontecer durante as férias que começam no dia 18 e vão até o dia 22 de julho. As famílias deverão expressar o interesse por meio do formulário cedido pelas escolas para que não haja desperdício dos alimentos durante o período de oferta, uma vez que a ação é optativa.

Será oferecida uma refeição por turno, sendo eles o matutino, vespertino e o noturno onde acontece o EJA, devidamente instruída pela equipe de nutrição, que planejou um cardápio rico em nutrientes necessários para os alunos. Cada aluno terá o acesso à alimentação em sua respectiva unidade de ensino ou a mais próxima, o que será previamente acordado em comunidade escolar.

Em reunião realizada com diretores e profissionais das unidades de ensino foi determinado que as orientações vão ser passadas para as famílias até sexta-feira (15). Isso porque cada escola vai decidir internamente sua metodologia como horários e logísticas de transporte devido às particularidades de cada unidade.

Fabiana Negreli, secretária de Educação da Serra, ressaltou a importância da ação no momento onde o país lida com uma situação delicada e agradeceu aos profissionais da rede pelo apoio.

“A intenção desta ação é contribuir com a redução da insegurança alimentar em que se encontra uma parcela grande de nossa população mantendo a oferta de uma porção diária equilibrada, com nutrientes adequados ao desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e estudantes de nossa rede, o que sem dúvida, em acordo com estudos já publicados, contribui para o processo de aprendizagem. Agradeço de forma especial também à equipe da Sedu que está engajada e comprometida com essa ação”.