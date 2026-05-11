Prefeitura de Anchieta abre inscrições para Curso de Fotografia Mobile

today11 de maio de 2026 remove_red_eye74

A Prefeitura de Anchieta está com inscrições abertas para o Curso de Fotografia Mobile, voltado para pessoas interessadas em aprender técnicas de produção de imagens e criação de conteúdo digital utilizando apenas o celular.

A capacitação será realizada nos dias 13 e 14 de maio, das 18h às 22h, na Sala do Empreendedor, localizada no Pavilhão do Empreendedor Zey Vettoraci. O curso é destinado a participantes a partir de 12 anos.

Durante as aulas, os participantes terão acesso a conteúdos práticos sobre fotografia mobile, edição de imagens e produção de conteúdo para redes sociais. A proposta é ensinar técnicas que permitam aproveitar os recursos da câmera do celular para produzir fotos com qualidade, tanto para uso pessoal quanto profissional.

Entre os temas abordados estão técnicas para criação de imagens, edição de fotos em aplicativos disponíveis para sistemas iOS e Android, além de estratégias para produção de conteúdo digital.

Para realizar a matrícula, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência atualizado, emitido nos últimos três meses. Menores de 18 anos também deverão apresentar documento com foto do responsável legal.

A iniciativa conta com apoio do SENAC e do SEBRAE e tem como objetivo incentivar a qualificação profissional, o empreendedorismo e o fortalecimento da economia criativa no município.

As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário online:

Formulário de inscrição do Curso de Fotografia Mobile