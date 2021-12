Prefeitura de Anchieta define feriados e pontos facultativos para 2022

A Prefeitura de Anchieta definiu por meio do Decreto nº 6. 204 /2021, o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas do município para 2022. A medida possibilita facilitar a vida dos servidores, comerciantes e de toda população, a fim de ajudar no planejamento anual das empresas e dos moradores e saber antecipadamente os dias que não haverá atendimento nos órgãos públicos.

O calendário não se aplica aos serviços essenciais como o Pronto Atendimento (PA), coleta de lixo e segurança pública. Segundo o documento, excetuam-se também da determinação as unidades de ensino da rede municipal, por possuírem calendário próprio em função de cumprir 200 dias letivos de aulas. Mas nesses dias de descanso, outros setores irão trabalhar em regime de escala ou plantão.

No dia 02 de dezembro, após detalhado estudo da Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, ficou dedicado ao ‘Dia da Cidade’, data, conforme os manuscritos históricos e políticos, em que Anchieta foi elevada à categoria de cidade. Já no dia 15 de agosto é dia da padroeira Nossa Senha da Assunção e dia da fundação, quando será celebrado o aniversário de 443 anos de fundação do município de Anchieta, baseado em dados históricos alusivos à construção do Santuário Nacional de São José de Anchieta.



O decreto também menciona o recesso de final de ano, que será concedido entre os dias 20 e 31 de dezembro.