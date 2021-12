Prefeitura de Anchieta recebe visita de técnicos da Controladoria Geral da União

A Prefeitura de Anchieta recebeu no último dia 08 de dezembro auditores da Controladoria Geral da União (CGU), Tadeu Frederico e Paulo Henrique. Eles estão visitando os municípios que aderiram ao Projeto Time Brasil, cujo município aderiu em julho deste ano.

Os técnicos visitaram a Controladoria Geral de Anchieta e discutiram sobre o cumprimento das metas pactuadas no plano do projeto, que inclusive em Anchieta estão bem avançadas. O programa foi criado pela Controladoria-Geral da União (CGU) para auxiliar no aprimoramento da gestão pública e no fortalecimento do combate à corrupção.

Conforme o controlador geral do município, Luiz Carlos de Mattos, a iniciativa irá possibilitar que se estabeleça um círculo de ações proativas e de efetividade na prestação dos serviços públicos à sociedade. “Seguindo essas orientações iremos modernizar o sistema a fim de alinhar as práticas do município com as da CGU, que é a nossa referência em termos de controle interno no Brasil”, disse.



Criado em 2019, o programa possui três eixos: Integridade, Transparência e Participação, que tem como objetivo reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis e garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. A iniciativa está alinhada com a Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), aprovada pela ONU em 2015.