Prefeitura de Anchieta reforça parceria com a Escola Família Agrícola

today14 de outubro de 2021 remove_red_eye57

A Prefeitura de Anchieta firmou novo termo de colaboração com a Escola Família Agrícola de Olivânia (EFAO), com propósito de incentivar as atividades relativas ao desenvolvimento educacional de jovens e adultos do meio rural. A escola, que é provida pelo Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes), atende diversos alunos utilizando a pedagogia de alternância.

Conforme o prefeito Fabrício Petri, que assinou o termo em uma cerimônia realizada na própria escola na semana passada, o valor foi ampliado e renovado por mais um ano e irá ajudar a instituição nos serviços de manutenção geral e pagamento de funcionários. O valor do recurso é de R$ 216.500,00.

Novo veículo para a escola

Na mesma cerimônia foi entregue um veículo 0 km para a instituição. O ato contou com a presença do prefeito Fabrício Petri; representantes da comunidade escolar; do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Fabiano Mezadri; vereadores e do diretor do Mepes, Idalgizo Moneque.

A aquisição do automóvel foi realizada mediante a celebração de um convênio entre a Prefeitura de Anchieta e o governo do Estado, por meio da secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O novo veículo será utilizado para transportar insumos e a produção, bem como agilizar os processos administrativos da entidade.