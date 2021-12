Prefeitura de Anchieta vai realizar reunião sobre compra direta da agricultura familiar

today1 de dezembro de 2021 remove_red_eye45

Edital vem sendo preparado para o início de 2022 e prevê a compra de diversos alimentos diretamente dos agricultores para abastecer às escolas municipais.

A Prefeitura de Anchieta em breve irá publicar um edital para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para compor a alimentação escolar dos alunos da rede municipal. Para isso ocorrer de forma transparente, os agricultores familiares do município estão sendo convidados para uma reunião que irá ocorrer no próximo dia 07, às 08h, no auditório da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.