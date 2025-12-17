Prefeitura de Cariacica publica edital para construir Hospital Público Veterinário

17 de dezembro de 2025

Unidade inédita no estado será construída no município e vai oferecer atendimento completo para os animais

A Prefeitura de Cariacica publicou nesta terça-feira (16), no Diário Oficial, o edital de licitação para a construção do primeiro Hospital Público Veterinário do Espírito Santo, que será construído em Cariacica. O processo licitatório prevê a contratação integrada para a elaboração do projeto básico, do projeto executivo de engenharia e arquitetura, além da execução das obras. O critério de julgamento será o de menor preço, com valor máximo estimado em R$ 10.628.305,44.

O recebimento das documentações acontece entre os dias 18 de dezembro de 2025 e 25 de março de 2026, até às 13h30. A abertura da sessão pública está marcada para o dia 25 de março de 2026, às 14h. O edital está disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, www.cariacica.es.gov.br e www.gov.br/pncp/pt-br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3354-5815 ou pelo e-mail [email protected].

A proposta de construção do hospital/clínica foi apresentada na última semana pelo prefeito Euclério Sampaio a protetores da causa animal de Cariacica, durante uma reunião que contou com a presença do delegado da Polícia Civil, Leandro Piquet, do subsecretário de Estado do Meio Ambiente (Seama), Victor Ricciardi, da vice-prefeita Shymenne de Castro e de secretários municipais.

“Essa é uma conquista construída com diálogo, sensibilidade e, acima de tudo, amor pela causa animal. O Hospital Público Veterinário é um sonho antigo que começa a se tornar realidade graças à parceria entre a Prefeitura de Cariacica e o Governo do Estado. Agradeço ao governador Renato Casagrande e ao vice-governador Ricardo Ferraço pelo apoio e compromisso com esse projeto tão importante para nossa cidade e para todo o Espírito Santo”, afirmou o prefeito Euclério Sampaio.

Estrutura completa de atendimento

O Hospital Público Veterinário contará com uma estrutura moderna e completa, oferecendo atendimento ambulatorial, exames diagnósticos, serviços de urgência e emergência, internação e centro cirúrgico, entre outros procedimentos essenciais.

O projeto inclui consultórios, canil, gatil, salas de curativos, urgência e emergência, internação, cirurgia, farmácia, observação, pós-cirúrgico, raio-X, ultrassonografia, laboratório, enfermagem, pesagem, triagem, banho e eletro, além de espaços de espera específicos para cães, garantindo organização e fluxo adequado.

A estrutura também contempla setores de atendimento ao público, área administrativa, apoio logístico e apoio técnico. Todos os ambientes foram planejados para otimizar os percursos internos, separar fluxos limpos e contaminados e garantir agilidade, precisão nos exames e cuidado intensivo aos animais em situação crítica.

Reforço no recolhimento de animais

Durante a reunião, o prefeito também anunciou o reforço no serviço de recolhimento de animais de rua em sofrimento. O contrato atual receberá um aditivo de 25%, além da abertura de uma nova licitação para dobrar o valor do serviço, que passará de R$ 1 milhão para R$ 2 milhões.