Prefeitura de Conceição da Barra anuncia programação de verão 2026

today19 de novembro de 2025 remove_red_eye61

“Verão da Família” terá shows nacionais como É o Tchan e André Lelis, além de Festival de Botecos e eventos distritais, entre outras atrações

A Secretaria de Turismo de Conceição da Barra divulgou a programação completa para a temporada Verão 2026, que inclui Réveillon, Janeiro e Carnaval. O planejamento foi estruturado sob o conceito “Verão da Família”, priorizando atrações que promovem a união familiar, a segurança dos visitantes e o desenvolvimento econômico local.

Entre os destaques da programação estão o show da virada com André Lellis, a apresentação de É O Tchan em um trio elétrico no circuito Praia do Farol/ Praça do Juiz, um show nacional em Itaúnas (em definição) e o Carnaval 2026, que será marcado pela realização do Festival de Botecos (em parceria com o Instituto Panela de Barro) e desfile de blocos.

A programação também foi estendida aos distritos, com eventos programados para Itaúnas e Braço do Rio, buscando descentralizar o fluxo turístico e valorizar o potencial de cada localidade.

A estratégia da Secretaria de Turismo para o Verão 2026 visa um equilíbrio entre entretenimento e economia. O eixo central da temporada será a Feira Cores e Sabores de Verão, que terá sua abertura no Réveillon e seguirá durante todo o mês de janeiro na Praça do Farol. A feira contará com o apoio do SEBRAE/ADERES e funcionará como um polo de geração de renda e valorização dos produtores e empreendedores locais.

O prefeito Erivan Tavares ressalta que o planejamento da programação engloba segurança e bem-estar como prioridades, visando garantir que atenda todas as faixas etárias e públicos.

“Nosso objetivo é oferecer uma temporada segura e de excelente qualidade a todos os moradores, turistas e visitantes em Conceição da Barra. Queremos fomentar a economia local e promover a geração de emprego e renda sem comprometer o orçamento para as demais atividades previstas para 2026”, explica.

Ele acrescenta que o fomento econômico se dará, principalmente, por meio das feiras de gastronomia e artesanato que, além do entretenimento, consolidarão o potencial turístico do município e gerarão oportunidades diretas para os moradores locais.

Programação

Réveillon 2026 (31 de Dezembro)

Evento da Virada: será realizado na Praia do Farol, com a abertura oficial da Feira “Cores e Sabores de Verão”, praça de alimentação, tenda galpão, banheiros, palco e áreas kids.

Atração Principal: show com André Lellis e Banda no Trio Elétrico, percorrendo o circuito entre a Praia do Farol e a Praça do Juiz.

Queima de Fogos: shows pirotécnicos em três pontos: Barra (Sede), Itaúnas e Braço do Rio.

Distritos: Braço do Rio e Itaúnas contarão com queima de fogos e palcos com bandas regionais.

Janeiro de 2026

O mês de janeiro será marcado pela continuidade da Feira Cores e Sabores de Verão e por apresentações em diferentes formatos:

Abertura de Janeiro (sáb, 03/01): destaque para o show de É O TCHAN no trio elétrico, percorrendo o circuito Farol/Juiz.

Feira Cores e Sabores: a feira ocorre em todos os finais de semana (quinta a domingo), com presença do SEBRAE/ADERES.

Show Nacional em Itaúnas (em definição) (sáb, 10/01): o distrito receberá uma atração musical de destaque no cenário nacional.

Atração no Trio (sáb, 17/01): apresentação de JAMMIL no Trio no circuito da Sede.

Evento Gospel (sáb, 23/01): um evento especial dedicado ao público gospel.

Palcos Regionais: palcos com bandas regionais em Itaúnas (sextas e sábados) e palcos montados nas praias (sábados e domingos durante o dia).

Carnaval 2026 (13 a 17 de Fevereiro)

O Carnabarra terá uma proposta diferenciada, mesclando folia tradicional com gastronomia.

Festival de Botecos: de 13 a 17 de fevereiro, o evento será realizado em parceria com o Instituto Panela de Barro, oferecendo gastronomia, shows regionais, área kids e infraestrutura completa (banheiros químicos de luxo, ambiente seguro e familiar).

Desfile de Blocos: os desfiles ocorrerão com trio elétrico de médio porte, concentrando-se na Praia do Farol e realizando o circuito Praia do Farol – Praça do Juiz – Praia do Farol, encerrando a feira. Entre os blocos estão Laboratório e Pararai.

Itaúnas: o distrito também contará com o tradicional Desfile de Blocos Carnavalescos.