Prefeitura de Guarapari abre inscrição para curso de formação na educação

today2 de março de 2020 remove_red_eye53

A Prefeitura de Guarapari abriu o período de inscrições para os cursos de extensão da educação, na modalidade semipresencial.

Os interessados devem acessar o link: https://forms.gle/cSTZaFYYRwxTd1Gv6 até às 18h de sexta-feira (06). Serão permitidas duas opções de cursos por candidato. Caso o servidor não seja contemplado na 1ª opção terá a possibilidade de ser contemplado na 2ª opção.

Terão prioridade no preenchimento das vagas os servidores ativos da Educação atuantes em Guarapari, sendo que dois terços das vagas de cada curso serão destinadas para servidores efetivos e um terço para servidores contratados, que atenderem aos pré-requisitos do quadro de formações por ordem de inscrição. As vagas remanescentes serão preenchidas pelos demais inscritos seguindo a ordem de inscrição.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Guarapari no link:

https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/selecao/46/46-edital-n-004-2020-cursos-de-extensao-1582924858.pdf



O resultado final será divulgado no dia 23 e as aulas começam no dia 30.