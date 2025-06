Prefeitura de Guarapari abre processo seletivo para contratação temporária de motoristas

A Prefeitura de Guarapari publicou nesta quinta-feira (26) o edital do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de Operadores de Equipamento Especial (Motoristas).

O objetivo é reforçar a equipe de transporte para atender à crescente demanda nos serviços de saúde do município.

Estão sendo ofertadas 04 vagas, além de Cadastro de Reserva, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PCD). Os profissionais selecionados atuarão com carga horária de 40 horas semanais, recebendo salário base de R$ 1.782,61.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, entre os dias 27 de junho e 1º de julho, na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Av. Adamastor Antônio da Silva, nº 28, bairro Muquiçaba. O atendimento será feito das 9h às 11h e das 13h às 16h30.

Entre os requisitos exigidos estão: ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “D” válida, curso de condutor de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas, além de experiência mínima de seis meses como motorista profissional.

Candidatos que não apresentarem a documentação exigida serão automaticamente eliminados.

A classificação inicial será divulgada no dia 4 de julho, e o resultado final, após análise de recursos, será publicado em 8 de julho.

As convocações ocorrerão posteriormente e serão disponibilizadas no site da Prefeitura de Guarapari e no Diário Oficial do Município.

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo nesse link:

https://www.guarapari.es.gov.br/selecao/detalhes/195/processo-seletivo-para-motorista-semsa