Prefeitura de Guarapari, Incaper e Sindicato dos Trabalhadores Rurais criam programa para a pecuária de leite

today28 de abril de 2020 remove_red_eye20

A disponibilização de uma alimentação adequada à pecuária leiteira é um dos maiores desafios na produção animal, algo que está diretamente relacionado a produtividade.

A principal forma de promover o desenvolvimento da pecuária leiteira em Guarapari é a criação de mecanismos de capacitação para o produtor, sobretudo àquele de base familiar. Além disso, promover o acesso às tecnologias disponíveis, para que o produtor possa desenvolver a atividade de forma sustentável.

Pensando no desenvolvimento da Bovinocultura Leiteira de Guarapari, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura-SEMAG e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper de Guarapari, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guarapari criaram um programa de difusão da tecnologia do Capim BRS Capiaçú no município, que atualmente é uma das tecnologias mais utilizadas na alimentação para Bovinocultura Leiteira.

Assim, a Prefeitura de Guarapari está promovendo o cadastramento para doação de mudas aos produtores interessados. As inscrições estão abertas a partir do dia 29 de abril de 2020 e deverão ser realizadas junto à Semag via e-mail: simguarapari@gmail.com. O prazo de inscrição vai até o dia 15 maio de 2020.

“Nosso objetivo é promover o aumento da produtividade na pecuária leiteira de Guarapari, reduzindo os custos de produção e aumentando a rentabilidade da atividade”, comentou Breno Ramos, Secretário de Meio Ambiente e Agricultura.

Para mais detalhes relacionados ao programa e ao Capim BRS Capiaçú, basta ligar para o número (27) 3261-7708.