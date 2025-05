Prefeitura de Guarapari quita mais de R$ 2,5 milhões em dívidas da gestão anterior

A Prefeitura de Guarapari, sob a gestão do prefeito Rodrigo Borges, está arcando com mais de R$ 2,5 milhões em despesas com pessoal herdadas da administração anterior, comandada por Edson Magalhães. Os valores se referem a compromissos não quitados nas áreas da Educação e da Administração, que agora estão sendo honrados pela atual gestão.

Deste montante, aproximadamente R$ 1,9 milhão correspondem ao pagamento de 45 dias de férias de professores da rede municipal de ensino, parte de um acordo judicial que deveria ter sido cumprido até dezembro do ano passado.

“Esse pagamento já estava previsto judicialmente, mas a gestão anterior não efetuou o depósito. Sobrou a conta para a nossa administração, e estamos resolvendo”, afirmou o prefeito Rodrigo Borges.

O restante da dívida diz respeito a multas, juros e tributos gerados pela ausência de informações obrigatórias no sistema E-Social, o que causou prejuízos financeiros ao município. “Além do impacto nas contas públicas, o não envio dessas informações nos obrigou a lidar com encargos que poderiam ter sido evitados com uma gestão mais eficiente”, acrescentou o prefeito.

Além dessas obrigações, a Prefeitura de Guarapari também está lidando com o pagamento de parcelas de um empréstimo de R$ 58 milhões contratado pelo ex-prefeito Edson Magalhães, junto ao programa Finisa, da Caixa Econômica Federal. A dívida, herdada sem que todas as obras previstas fossem concluídas, se tornou um dos maiores entraves financeiros da atual gestão.

Desde janeiro, a administração de Rodrigo Borges tem quitado mensalmente os valores, que já se aproximam dos R$ 10 milhões em cinco parcelas, evitando que o município entre em situação de inadimplência. A estimativa, no entanto, é preocupante: o custo total da operação pode ultrapassar os R$ 150 milhões ao longo de quase 10 anos, devido aos encargos financeiros. Esse comprometimento limita a capacidade de investimento do município.

A quitação dessas dívidas reforça o compromisso da atual administração com a responsabilidade fiscal, a valorização dos servidores públicos e a regularização das obrigações legais do município. “Nosso foco é garantir que Guarapari avance com planejamento, transparência e respeito aos recursos públicos”, concluiu Borges.