Prefeitura de Iúna abre inscrições para concurso público no próximo dia 19

today12 de dezembro de 2023 remove_red_eye105

A prefeitura Municipal de Iúna lançou o Edital do Concurso Público destinado ao preenchimento de mais de 500 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, para todos os níveis. Com vencimentos básicos que podem chegar a até R$R$ 7.203,68 mais adicionais e benefícios.

As inscrições se realizarão, exclusivamente via INTERNET, das 16h do dia 19 de dezembro de 2023 às 16h00min do dia 18 de janeiro de 2024, no site www.institutoconsulplan.org.br

O valor da taxa de inscrição será:

a) R$ 82,00 (oitenta e dois reais) para os cargos de Nível Superior;

b) R$ 80,00 (oitenta reais) para os cargos de Nível Médio; e

c) R$ 53,00 (cinquenta e três reais) para os cargos de Nível Fundamental.

Será permitido ao candidato inscrever-se para mais de um cargo no Concurso Público desde que para turnos distintos das provas.

O Concurso Público será composto pelas seguintes etapas:

a) Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;

b) Prova Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, somente para os cargos de nível médio e superior;

c) Prova Prática, de caráter somente eliminatório, somente para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas;

d) Avaliação de Títulos, de caráter somente classificatório, apenas para os cargos de Professor e Pedagogo.

As provas escritas objetivas de múltipla escolha e discursiva (conforme o cargo), serão realizadas na cidade de Iúna ou outras cidades, se necessário, no dia 25 de fevereiro de 2024 (domingo), em dois turnos.

DA ISENÇÃO

Fará jus à isenção de pagamento da taxa de inscrição: o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e for membro de família de baixa renda e o candidato doador de medula óssea que comprove a condição de doador voluntário de medula óssea. O prazo para solicitar será somente entre os dias 19/12/24 e 21/12/24 por meio da solicitação de inscrição no endereço eletrônico do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), conforme procedimentos descritos em Edital.

DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS

O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la no ato do requerimento de inscrição, indicando, claramente, quais os recursos especiais necessários e, ainda, enviando via upload, laudo médico que justifique o atendimento especial solicitado, até o dia 19 de fevereiro de 2024.

DA RESERVA DE VAGAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Do total de vagas ofertadas neste edital para cada cargo e que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, 5% (cinco por cento) ficarão reservadas aos candidatos que se declararem pessoas com deficiência, desde que apresentem laudo médico (documento original ou cópia autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico até o dia 19 de janeiro de 2024.

Os interessados poderão obter as informações completas acerca do Edital no site do Instituto Consulplan, www.institutoconsulplan.org.br.

Em caso de dúvidas, os (as) candidatos (as) poderão entrar em contato pelo telefone 0800-100-4790 (dias úteis, de 8h às 17h30), ou por e-mail: [email protected]