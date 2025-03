Prefeitura de Marataízes inaugura sede própria do Procon e economiza R$ 78 mil anual

Nesta sexta-feira, 21 de março, o prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, inaugurou a nova sede do Procon Municipal, localizada na Avenida Rubens Rangel, próximo à antiga rodoviária.

A transferência representa o fim do pagamento de aluguel, pois o órgão anteriormente operava em um imóvel localizado na Barra. Com a nova sede, a Prefeitura economizou R$ 78.297,00 anualmente, valor que antes era destinado ao aluguel mensal de R$ 6.524,00.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-prefeito Willian Duarte, do coordenador do Procon, Maycon Souza, secretários municipais, servidores públicos e membros da comunidade.

O evento simbolizou um importante passo na gestão municipal para otimizar recursos e melhorar a estrutura de atendimento à população.

A inauguração da nova sede é o primeiro passo de um plano mais amplo da Prefeitura, que busca reduzir progressivamente a quantidade de imóveis alugados e, assim, diminuir os gastos com locação. Para atingir esse objetivo, está em andamento o projeto de um Centro Administrativo, onde serão concentradas diversas secretarias e órgãos municipais que atualmente operam em imóveis locados.

A iniciativa reflete o compromisso da administração municipal com a eficiência no uso dos recursos públicos e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população de Marataízes.