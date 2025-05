Prefeitura de Marataízes inicia planejamento estratégico do PPA 2025-2029

Na manhã desta quarta-feira, 21, o prefeito Antônio Bitencourt e o vice-prefeito Willian Duarte, junto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplades), promoveram uma reunião estratégica com os secretários municipais para dar início ao processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2025-2029.

O encontro teve como objetivo apresentar a importância do PPA, que é um instrumento de planejamento estratégico de médio prazo da gestão pública, com vigência de quatro anos, além de discutir as diretrizes e estratégias que nortearão sua construção no Município.

Durante a reunião foi destacada a relevância do envolvimento de todas as secretarias na definição de metas e prioridades para os próximos anos. Um dos principais diferenciais da atual gestão será a adoção de uma metodologia participativa, com escuta ativa da população. A Prefeitura percorrerá as localidades e bairros do Município, promovendo encontros presenciais para que os cidadãos possam contribuir diretamente com sugestões de projetos e apontar suas prioridades na aplicação dos recursos públicos.

A iniciativa reforça o compromisso da atual Administração Municipal com a transparência, a participação cidadã e o desenvolvimento sustentável, buscando construir o PPA 2025-2029 mais alinhado com as reais necessidades da população.