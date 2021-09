Prefeitura de Marataízes oferece curso na área de Gastronomia, inscrições até dia 10

today3 de setembro de 2021 remove_red_eye30

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho fará a Oficina de Gastronomia e Workshop de Marketing Digital voltada a empreendedores do eixo gastronômico do Município. As inscrições vão até o dia 10 de setembro, sendo 20 vagas + 10 cadastros de reserva.



Os interessados deverão comparecer na Secretaria de Assistência Social munidos de documentos pessoais: CPF, RG e Comprovante de Residência.



A oficina e workshop serão realizadas em um único dia para dois grupos de 10 pessoas que se revezarão entre a atividade prática e a palestra na faculdade.



A ação é uma parceria do Projeto Construir e a Faculdade Pitágoras – Cachoeiro de Itapemirim.