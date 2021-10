Prefeitura de Marataízes recebe blocos para começar a organizar o Carnaval 2022

Após um período de pandemia mundial de Covid-19 no qual diversos eventos do calendário anual de Marataízes não foram realizados, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico começou nesta quarta-feira, 29 de setembro, a organizar o Carnaval 2022.

Foi realizada reunião com as agremiações carnavalescas da cidade com a participação de representantes das escolas de samba Alegria, Alegria e Esplendor da Noite, além de nove blocos.

Neste primeiro encontro, a secretária de Turismo, Sara Mezini, e sua equipe, se apresentaram e ouviram as demandas dos blocos e escolas para o Carnaval.



Durante a reunião, a secretária ressaltou a diretriz já encaminhada pelo prefeito Tininho Batista de realizar uma temporada de verão sem grandes shows nacionais, priorizando a contratação de artistas da região.



A mesma diretriz vale para o Carnaval 2022. Serão valorizados os artistas locais e mantido o já tradicional Carnaval Família, com desfiles de blocos e escolas de samba, marchinhas e fantasias. Essa programação vem sendo colocada em prática em Marataízes desde 2017, com sucesso e respaldo positivo da população local e turistas.