Prefeitura de Marataízes vai implantar Programa de Telemedicina

11 de março de 2025

A partir do dia 21 de março, Marataízes dará um importante passo na modernização da saúde pública com a implantação do Programa de Telemedicina no Centro de Especialidades Médicas de Marataízes (CEMM). Essa iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso a especialidades que ainda não são atendidas presencialmente na unidade, proporcionando mais agilidade e qualidade no atendimento à população.

Com a telemedicina, os pacientes poderão realizar consultas virtuais com especialistas qualificados, sem a necessidade de deslocamento para outras cidades. Essa inovação busca reduzir o tempo de espera por atendimento e garantir que todos recebam o suporte necessário de maneira rápida e eficiente.

A expectativa é que a população se adapte gradualmente ao novo formato, que foi implementado com a intenção de atender à demanda crescente por especialidades médicas e, principalmente, zerar a fila de espera por consultas. O CEMM reafirma seu compromisso com a saúde da comunidade trazendo soluções inovadoras para garantir um atendimento cada vez mais acessível e humanizado.

Mais informações sobre o Programa de Telemedicina e agendamentos na Avenida Gov. Francisco Lacerda de Aguiar, 160 – Centro. Funcionamento de 7h às 16h, com atendimento disponível pelos telefones (28) 3520-6724/6725.