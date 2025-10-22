Prefeitura de Piúma anuncia construção de nova creche no bairro Piuminas

A Prefeitura de Piúma vai iniciar o processo de licitação para a construção de uma nova creche no bairro Piuminas, representando um importante avanço para a educação infantil do município.

A obra será financiada com recursos do Programa Novo PAC, do Governo Federal, e seguirá o modelo Proinfância Tipo 1, que prevê a construção de unidades modernas, com dez salas de aula e capacidade para atender até 376 crianças, nos turnos da manhã e da tarde.

A nova unidade será edificada na área do Centro Educacional Euzinha Nery, ampliando o acesso à educação infantil de qualidade e proporcionando mais tranquilidade às famílias da região.

O prefeito Paulo Cola destacou a importância do investimento: