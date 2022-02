Prefeitura de Presidente Kennedy abre inscrições para o Transporte Estudantil 2022

A Prefeitura de Presidente Kennedy está com as inscrições abertas para renovação e pedidos de novas carteirinhas do Transporte Estudantil Intermunicipal Gratuito para o ano de 2022.

As inscrições podem ser feitas no horário de 8h às 17h, no Setor de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação, situado à Rua Átila Vivacqua Vieira, 83, Centro, ao lado da Prefeitura, até o dia 25 de março. As vagas são exclusivas para moradores do município que estudam no nível técnico ou superior nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim ou Campos dos Goytacazes/RJ.

A Secretaria de Educação orienta que o aluno procure fazer a inscrição antecipadamente. Quem não efetuar a inscrição não terá acesso ao benefício, já que os veículos prezam pelo conforto e segurança dos alunos evitando a entrada de pessoas sem a carteirinha emitida pela Prefeitura.



No veículo será obrigatório o uso de máscara pelos estudantes, monitores de transporte e motoristas.



Para efetivar o pedido de carteirinha são necessários os seguintes documentos:

– Declaração de matrícula do estudante com assinatura e carimbo da instituição de ensino (original);



– Cópia de um documento de identificação oficial com foto (RG, CNH ou CTPS), CPF ou certidão de nascimento;



– Cópia do comprovante de residência atual;



– Cópia do Título de Eleitor (para maiores de 18 anos);



– Autorização de Viagem Intermunicipal para menores (preencher formulário no ato de inscrição) e cópia de um documento de identificação oficial com foto (RG, CNH ou CTPS) do responsável pelo aluno;



– 02 fotos 3×4, recente, de frente e colorida para novo cadastro / 01 para recadastro.



Foto ilustrativa