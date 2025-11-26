Prefeitura de Viana publica edital de concurso público com salários de até R$ 6,2 mil

A Prefeitura de Viana acaba de abrir um novo concurso público que promete movimentar candidatos de todo o Brasil. São 487 vagas, contemplando oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas negras (PN), com salários que podem chegar a R$ 6,2 mil.

É importante que os candidatos leiam o edital na íntegra. Os servidores terão direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 550,00. A organização do concurso está a cargo do Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social. Edital está publicado no Diário Oficial e divulgado no site www.institutoconsulplan.org.br.

Entre as oportunidades, destaque para funções essenciais do serviço público, como Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais – da Educação Básica nas disciplinas de artes, português, matemática e outras áreas estratégicas para a aprendizagem dos estudantes da rede municipal.

O edital, que será publicado nesta quarta, dia 26 de novembro, também contempla cargos administrativos, incluindo vagas para assistentes, analistas e diversos profissionais de formação técnica e acadêmica.

A convocação dos profissionais será realizada para o primeiro semestre de 2026. O prefeito Wanderson Bueno afirma que tudo está organizado para a realização do concurso público histórico para a cidade. “Vamos dar a posse aos novos servidores no primeiro semestre de 2026.”, ressalta.

Para mais informações sobre o concurso, os interessados devem entrar em contato com a Consulplan no site www.institutoconsulplan.org.br ou no telefone 08001004790.