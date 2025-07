Prefeitura reúne instituições para fomentar a economia de Marataízes

A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (Seplades) sediou nesta quarta-feira, 16 de julho, uma reunião com o objetivo de incentivar o crescimento econômico de Marataízes, principalmente com a proposta de uma novidade que pode revolucionar o comércio local, transformando a Pérola Capixaba em um centro estadual de vendas no varejo.

Participaram do encontro o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Clube de Diretores Lojistas de Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy (CDL), a Associação dos Vendedores de Marataízes (Avamar) e as secretarias de Turismo, Governo (Superintendência de Comunicação) e Cultura e Patrimônio Histórico.

Realizada a pedido do Sebrae, durante a reunião o analista da instituição, Thiago Martins Costa, apresentou o projeto de transformação das avenidas comerciais da cidade, como a Atlântica, Lacerda de Aguiar, Rubens Rangel, Simão Soares e a Cristiano Dias Lopes, em um shopping a céu aberto.

De acordo com a proposta, Marataízes tem alguns facilitadores. Possui o segundo maior comércio linear do ES, tem potencial turístico em expansão, um comércio local aquecido e uma forte identidade cultural forte.

A intenção é implementar o shopping a céu aberto em 2026. Além dessa iniciativa foram discutidas alternativas para alavancar o comércio e o turismo em Marataízes já no segundo semestre deste ano, com campanhas sazonais, eventos, datas comemorativas e intervenções no paisagismo da cidade.

Ao final foi criado um comitê com a participação de todos os envolvidos para atuar no preparo, organização e implementação das iniciativas propostas.