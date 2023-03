Presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, conhece soluções para Ceasa e lixo urbano

Marcelo Santos visitou exemplos de gestão de centros de distribuição, logístico e de incineração de lixo

No último dia de agendas oficiais na Europa, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, conheceu de perto importantes iniciativas que podem ser aplicadas no Espírito Santo garantindo o crescimento e desenvolvimento do Estado.

Acompanhado de Marco Dallamano, Presidente do Mercato Verona, Marcelo Santos visitou um exemplo de gestão do mercado de alimentos na cidade italiana, que pode servir de modelo para a Ceasa (Central de Abastecimento do Espírito Santo) no estado.

“O Mercato Verona é conhecido por sua organização, limpeza e logística para comercialização de produtos do mundo todo, incluindo do Brasil, vencendo dificuldades que os fizeram chegar esse nível de excelência,” declarou o parlamentar capixaba.

O mercado possui uma área de 550 mil metros quadrados, divididos em quatro partes e um corredor de 850 metros de extensão, abrigando 50 empresas com 92 boxes. Cerca de duas mil pessoas visitam o mercado diariamente, dependendo do período do ano, comercializando cerca de 450 mil toneladas de produtos por ano, sendo 80% italiano e 20% de outros países. Metade de tudo que é comercializado no mercado é exportado.

A cooperativa de trabalhadores é responsável pelo descarregamento e organização de todos os produtos, que podem ser solicitado através de uma tabela de preços e disponibilidade de produtos ou por pessoas físicas, com horários determinados para cada público.

“O Mercato Verona funciona há 20 anos e muitos tentam copiar o seu modelo, mas nunca conseguem. A organização e a limpeza são os principais diferenciais da administração do mercado. Vamos trabalhar junto com o Governo do Estado a possibilidade de mudar a Ceasa para um lugar de fácil acesso logístico e com espaço para crescimento, com um novo modelo de operação, capaz de oferecer uma melhor prestação de serviços,” afirmou Marcelo Santos.

O presidente do Mercato Verona se ofereceu para fornecer o projeto do Mercado e para fazer intercâmbio com a Ceasa do Espírito Santo.

Na sequência o parlamentar capixaba visitou um dos entrepostos mais importantes da Europa. O Consórcio ZAI, localizado na Quadrante Europa, é um condomínio empresarial com atividade voltada para o setor logístico, com operações em diferentes modais.

O consórcio tem parceria com a Universidade de Verona, onde oferece cursos de logística. O processo de importação e exportação é eficiente, pois a carga é liberada no momento em que chega ao entreposto e todo o processo aduaneiro se dá durante o transporte da carga.

O diretor geral do interporto, Nicola Boaretti, explicou que a maior parte da chegada das cargas é feita por trem e, em seguida, transferida para caminhões, com agilidade burocrática e operacional. São movimentadas cerca de 16 mil toneladas por ano, em uma área que abrange mais de um milhão de metros quadrados, com diversos produtos, mas com forte presença de veículos.

A logística do consórcio é voltada principalmente para o norte da Europa, e há planos para uma ligação ferroviária com Napoli e Livorno para chegar aos portos italianos. O Consórcio ZAI abriga cerca de 140 empresas de logística, gerando cerca de 11 mil empregos diretos e indiretos em uma área total de 4,5 milhões de metros quadrados. São movimentados 25 trens por dia, que partem ou chegam a diversos países.

Encerrando a visita Marcelo Santos conheceu a Usina Termovalorizadora de Brescia, que incinera lixo doméstico, transformando em energia elétrica e calor para o sistema de aquecimento da região, com baixo teor poluente.

A usina é considerada um exemplo de tecnologia avançada na gestão de resíduos sólidos, com capacidade de processar 400 toneladas de lixo por dia. Além disso, a incineradora gera energia limpa para abastecer a cidade de Brescia e arredores, beneficiando cerca de 700 mil pessoas.

Durante a visita, Marcelo Santos conheceu todo o processo de transformação do lixo em energia e destacou a importância de investir em tecnologias sustentáveis para a gestão de resíduos sólidos no Espírito Santo. “Precisamos encontrar soluções inovadoras para lidar com o grande volume de lixo que produzimos diariamente. A usina de Brescia é um exemplo de como é possível transformar um problema em oportunidade”, afirmou o parlamentar.

Com essa visita oficial à Europa, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo teve a oportunidade de conhecer importantes iniciativas e tecnologias que podem ser aplicadas no estado, contribuindo para o desenvolvimento econômico e sustentável da região.

“Trago na bagagem muitas informações importantes para junto com o governo do estado tentar implementar em nosso Estado. Fizemos convites para garantir esse intercâmbio de conhecimentos e para garantir oportunidade de negócios através dos nossos portos. O Espírito Santo tem tudo para ser uma grande potência, o que precisamos é utilizar da maneira nossa infraestrutura logística e divulgar nossas potencialidades para o Brasil e o mundo”.