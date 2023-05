Presidente da ALES do ES destaca avanços nos primeiros 100 dias de governo

Apreciando quase 100 matérias, Legislativo analisou iniciativas nas áreas de segurança, educação e infraestrutura. Ao todo, mais de 630 projetos tramitaram no período

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, realizou um pronunciamento oficial nesta sexta-feira, 12, para apresentar os resultados alcançados nos 100 primeiros dias de gestão. Durante seu discurso, o deputado destacou as medidas adotadas para melhorar a qualidade de vida da população capixaba, abordando temas como segurança, educação, saúde e infraestrutura.

“Ao longo desse período, aproximadamente 100 matérias foram apreciadas, impactando diretamente na rotina dos cidadãos do estado. Dentre as conquistas, foram aprovados projetos de grande relevância, como o que permite a promoção de policiais e bombeiros militares, fortalecendo as forças de segurança do Espírito Santo. Além disso, foi entregue o novo Refis, que facilita o refinanciamento das dívidas e possibilita o cumprimento das obrigações financeiras junto ao estado”, destacou o presidente da Assembleia.

Outra medida importante foi a desburocratização do Fundo de Apoio aos Municípios do Espírito Santo (FUNPAES), que garante recursos para investimentos na área da educação, buscando proporcionar um ensino de qualidade aos capixabas.

“De forma inédita no país, foi aprovado o novo Fundo Cidades, voltado exclusivamente para a prevenção de catástrofes naturais nos municípios. Essa iniciativa visa fortalecer a atuação local diante de eventos adversos e contribuir para a segurança da população. Além disso, encontra-se em apreciação a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que servirá de base para o orçamento de todos os poderes do estado em 2024, com cifras que ultrapassam os R$ 23 bilhões”, declarou Marcelo Santos.

Apesar dos avanços já conquistados, o presidente ressaltou que ainda há muito a ser feito e reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa em continuar trabalhando em prol do desenvolvimento do Espírito Santo. Santos parabenizou o governo do estado pela dedicação e empenho nos primeiros meses de mandato, enfatizando a importância da parceria com cada um dos deputados e deputadas.

Marcelo Santos reafirmou seu compromisso de trabalhar com transparência para contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar de todos os cidadãos do estado.

por Nety Façanha

foto Lucas S. Costa