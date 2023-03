Presidente da Ales visita Eslováquia em missão oficial

Com espaço territorial e população similar ao Espírito Santo, o governo da Eslováquia convidou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado estadual Marcelo Santos, a visitar o país em busca de estreitamento das relações comerciais.

“O cônsul da Eslováquia no Espírito Santo enxerga uma parceria profícua para o setor moveleiro, setor em franca expansão no país do leste europeu e com forte presença em território capixaba”, contou Marcelo.

Terceiro maior produtor de petróleo no Brasil, o Espírito Santo está cada vez mais próximo de um mercado que sofre com aumentos que ultrapassam os 300% desde o início da Guerra entre Rússia e Ucrânia.

Por lá, o capixaba será recebido pelo Embaixador Roman Hošták para visitar indústrias e o centro administrativo daquele país. Além disso, a comitiva capixaba será recebida pelo Embaixador brasileiro na Eslováquia.

“Nossa vocação em produzir óleo e gás precisa ser mais explorada assim como nosso potencial logístico e a Eslováquia enxerga o Espírito Santo como parceiro estratégico para comércio exterior, principalmente para que possa suprir seu consumo de gás, amplamente afetado pela guerra”, comentou Marcelo.

Gerardo Molina, Cônsul eslovaco no Espírito Santo foi categórico ao comentar o interesse no mercado capixaba. “Nosso gás aumentou de valor em mais de 300% e o ES tem grandes campos de produção e um complexo portuário que merece ser explorado para que o mundo e o Brasil se comuniquem por aqui.”

Na Eslováquia, estima-se que 60% do gás seja oriundo de Moscou, capital russa.

“Somos o quarto maior produtor de gás no Brasil e uma grande quantidade de frentes de exploração em franca expansão, com um know-how de dar inveja. Precisamos aproveitar essa oportunidade para fomentar toda uma cadeia produtiva e trocar experiências com a Europa”, finalizou o Chefe do Legislativo capixaba.

O presidente da Assembleia, Marcelo Santos, e o governador Renato Casagrande foram convidados a visitar o país europeu durante recente encontro no consulado honorário da Eslováquia no ES.