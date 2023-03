Presidente da Assembleia defende apuração dos fatos ocorridos em Pedro Canário

Marcelo Santos classificou como triste episódio em que menor foi baleado por Policial Militar

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), deputado estadual Marcelo Santos, emitiu uma nota oficial informando a sociedade capixaba, principalmente os moradores de Pedro Canário, que está acompanhando, dentro da competência constitucional do Poder Legislativo, as investigações sobre a operação policial que resultou na morte de um jovem de 17 anos.

“Sabemos que se trata de um ato atípico da nossa Polícia Militar, que deve ser valorizada, como foi recentemente com aprovação de importantes Projetos de Leis pela Assembleia Legislativa, como forma de oxigenar a corporação; mas o que realmente importa são vidas humanas, esse é o principal objetivo da corporação militar, a proteção das pessoas”, ressaltou Marcelo Santos.

Na nota oficial o presidente da Assembleia ressalta ainda que dará todo o apoio necessário para que as Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos acompanhem o desenrolar dos fatos.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA