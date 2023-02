Presidente da Assembleia Legislativa prestigia servidores de carreira em funções de chefia

Na manhã desta segunda-feira, 13, o deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, recebeu em seu gabinete, Carlos Eduardo Casagrande, que foi mantido no cargo de Secretário Geral da Mesa Diretora. Casagrande é servidor da ALES desde 1986 e Consultor Legislativo de carreira. Atuou como Assessor na elaboração da Constituição do Espírito Santo em 1989; tem 37 anos de experiência em Processo Legislativo, Direito Legislativo e Funcionamento do Parlamento.

Marcelo recebeu ainda o engenheiro Sérgio Sá, servidor de carreira da Assembleia, que foi nomeado como novo Diretor e Infraestrutura da Casa. Com mais de 23 anos de atuação profissional, Sérgio acumula experiência no legislativo municipal, vice-prefeito, secretário municipal de obras e subsecretário estadual de infraestrutura.

“Essas nomeações reafirmam meu compromisso político de valorização dos nossos servidores” ressaltou Marcelo Santos.