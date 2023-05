Presidente da Assembleia Legislativa se reúne com o Comando da Polícia Militar

Essa foi a primeira vez que um chefe do Legislativo se reuniu com o alto escalão da corporação e comandantes de batalhões e companhias independente da Grande Vitória

Pela primeira vez na história, um presidente da Assembleia Legislativa se reuniu com o Comando Geral da Polícia Militar, comandantes de batalhões e companhias independentes da Grande Vitória. A corporação aceitou o convite feito pelo deputado Marcelo Santos com o objetivo principal de estreitar relações com a instituição, fortalecendo ainda mais a Polícia Militar do estado. A reunião aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11, no gabinete da presidência da Assembleia.

“Nossa intenção é estreitar a relação com a instituição Polícia Militar, ouvir as demandas e nos colocar à disposição para garantir que os militares tenham condições de realizar o importante trabalho de enfrentamento a violência, inclusive nas escolas, garantindo a segurança da população capixaba. Temos que valorizar o trabalho da Polícia Militar que vai além da repressão à violência. O Proerd e o trabalho de equoterapia são importantes exemplos do trabalho social da instituição que é feito no Espírito Santo”, afirmou Marcelo Santos.

Durante a reunião, o comandante também reconheceu o papel essencial desempenhado pelo presidente da Assembleia e pelos demais deputados estaduais na aprovação de leis que definem o futuro dos capixabas. “Graças à atuação da Assembleia Legislativa, o governo do estado investiu mais de R$ 700 milhões na Polícia Militar nos últimos três anos. Essa relação harmoniosa que o presidente Marcelo Santos tem buscado com os poderes constituídos, e de forma pioneira com a PM, garante benefícios adicionais para a população, resultando em uma instituição policial cada vez mais forte e eficiente”, afirmou o coronel Caus.

