Presidente da Assembleia Legislativa se reúne com prefeitos das regiões sul e Caparaó

7 de março de 2023

O encontro teve o objetivo de aproximar o Poder Legislativo das administrações municipais

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, convidou prefeitos das regiões sul e Caparaó para uma reunião, na tarde desta terça-feira, 7. O encontro aconteceu no mesmo dia em que foi lançado o Fundo Cidades.

“Nós temos aprovado na Assembleia projetos que visam reduzir a burocracia e fortalecer as gestões municipais, como foi o caso do Programa Capixaba de Mudanças Climáticas, que vai destinar mais de R$ 224 milhões aos municípios para atuar na prevenção de catástrofes naturais. O governo agora vai enviar o Funpaes, que é um fundo voltado pela educação nos mesmos moldes do Fundo Cidades. Mas não basta só aprovar matérias, temos que ouvir as demandas dos prefeitos porque são eles que governam e enfrentam diariamente os problemas nos municípios”, ressaltou o presidente Marcelo Santos.

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, ressaltou a inicativa do presidente da Assembleia Legislativa de buscar aproximação com os municípios capixabas. “Essa iniciativa fortalece o trabalho dos prefeitos uma vez que podemos discutir pautas de interesse da população. Acho que Marcelo Santos dá uma demonstração de parceria e sai na frente com esse trabalho de aproximar o Legislativo estadual dos executivos municipais.

Já o prefeito Luciano Roncetti Pimenta, de Afono Cláudio, disse que em todo mandato dele nunca participou de uma reunião como essa proposta pelo presidente da Assembleia Legislativa. “Eu defendo que mais reuniões como essa sejam realizadas com a presença de secretários municipais uma vez que muitas prefeituras enfrentam os mesmos problemas. Eu parabenizo o deputado Marcelo Santos por essa reunião, uma vez que sozinhos não temos força suficiente para resolver todos os problemas das cidades”.

Na primeira quinzena de fevereiro, o presidente da Assembleia Legislativa, se reuniu com prefeitos das regiões norte e noroeste do estado.

Prefeitos que participaram da reunião nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa:

Paulo Cola – Piúma

Luciano Roncetti Pimenta – Afonso Cláudio

Fabrício do Posto – Apiacá

Alessandro Broedel – Sooretama

Sidiclei Giles de Andrade – Pancas

Paulinho Mineti – Venda Nova do Imigrante

Nei Castelari – Rio Novo do Sul

Peter Costa – Mimoso do Sul

Fabrício Petri – Anchieta

Luciano Pingo – Ibatiba

Nemrod Emerick – Alegre

Ninho – Dores do Rio Preto

Jauar – Guaçuí

Victor Coelho – Cachoeiro de Itapemirim

Levi Marques – Brejetuba

Matheuzinho – Conceição da Barra

Dorley – Presidente Kennedy

Sérgio Fonseca – Jerônimo Monteiro

Edmilson Meireles – Irupi

Tininho Batista – Marataízes

foto Ana Salles/ALES