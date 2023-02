Presidente da Assembleia debate funcionamento da Casa e trabalho das comissões com deputados

7 de fevereiro de 2023

Marcelo Santos recebeu parlamentares na presidência, na manhã desta terça (7)

A convite do presidente Marcelo Santos (Podemos), deputados estaduais se reuniram na Presidência, nesta terça-feira, 7. O encontro serviu para debater as pautas prioritárias do Legislativo e esclarecer possíveis dúvidas sobre o funcionamento da Casa, já que 16 dos 30 deputados ingressaram no parlamento nessa legislatura.

“Esse encontro é importante para que os parlamentares possam ter um alinhamento dos trabalhos e por isso nos colocamos à disposição para esclarecer as questões administrativas inerentes ao funcionamento da Casa e dos gabinetes”, afirmou Marcelo Santos.

O presidente também apresentou as pautas prioritárias que irão tramitar, como projetos de lei, vetos e requerimentos, além de reformas que são necessárias na infraestrutura da sede do poder legislativo.