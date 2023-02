Presidente da Assembleia se reúne com prefeitos do norte e noroeste do Espírito Santo

14 de fevereiro de 2023

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, recebeu na manhã desta terça-feira, 14, prefeitos e representantes de todos os municípios das regiões norte e noroeste do Espírito Santo. O encontro foi para debater as necessidades mais urgentes dos municípios e intermediar as soluções junto ao governo do Estado.

Uma das demandas levantadas pelo prefeito de Nova Venécia, André Fagundes, foi a criação de um cartão reconstrução de barragens. “O Estado passou por grandes dificuldades por conta do excesso de chuvas. Nós já temos uma política importante, junto à (Secretaria de) Assistência Social, que é o Cartão Reconstrução, que auxilia as pessoas que perderam tudo em função da chuva, mas nós precisamos também de um mecanismo desses para auxiliar os produtores rurais que não tem como reconstruir as barragens para garantir sua produção. O que nós pleiteamos é que seja feita uma política similar para o agricultor, junto à Secretaria de Agricultura, e esperamos que a partir desse encontro com o presidente Marcelo Santos a gente consiga avançar nesse sentido junto ao Governo do Estado”.

Já o prefeito Marcos Guerra, de Jaguaré, destacou como prioridade também a recuperação de estradas que ficaram danificadas por conta das últimas chuvas. “Jaguaré em 2.700 quilômetros de estradas e quase toda a malha ficou danificada pela chuva que causou inúmeros prejuízos na região norte do Estado. Saio otimista desse encontro, o presidente Marcelo é qualificado, parceiro do Governo do Estado. Eu acredito que o sucesso das coisas é resultado de boas parcerias e dessa maneira acho que a união da Assembleia, Governo do Estado e Municípios vai trazer grandes resultados para a população capixaba”.

Depois de ouvir das demandas dos prefeitos, o presidente Marcelo Santos, anunciou que vai potencializar a Casa dos Municípios na Assembleia Legislativa. “Somos nós que recebemos toda a demanda do estado, como o orçamento, e o que nós percebemos é que a legislação precisa ser mais leve e proativa para que as prefeituras possam prestar um serviço mais rápido e de qualidade para a população. Desburocratizar a contratação de projetos, valorizando o recurso público”.

Investimentos

No encontro, o presidente Marcelo Santos convocou os prefeitos para uma grande mobilização que está sendo capitaneada por ele, em parceria com o governador Renato Casagrande, para reivindicar mais recursos federais para o Espírito Santo. “Não podemos continuar como um estado meramente pagador de impostos enquanto estados pequenos e falidos, que não estão com as contas em dia, recebem mais recursos federais que nós, capixabas, que fizemos o dever de casa, temos as finanças públicas equilibradas, somos nota A da Secretaria do Tesouro Nacional e temos capacidade de endividamento”, destacou ele.

A ideia do presidente é criar uma carta do Espírito Santo, assinada pelos deputados estaduais, prefeitos, representantes dos poderes constituídos e bancada federal para, juntos, levar até o Governo Central cobrando mais investimentos para os capixabas.

Marcaram presença no encontro os prefeitos:

Daniel Santana, de São Mateus.

Diego Krentz, de Ibiraçu.

Paulo Sérgio Micula, de João Neiva.

David Mozdzen Pires Ramos, de Vila Valério.

Alessandro Broedel, de Sooretama.

André Fagundes, de Nova Venécia.

Marcos Guerra, de Jaguaré.

Kleber Medici, de Santa Teresa.

Uelikson Boone Bolinha, de Vila Pavão.

Romero Luiz Endringer, de Santa Leopoldina e representantes dos prefeitos de Colatina e Ponto Belo.